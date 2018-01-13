Руководитель МИД Ирана: США пробуют подорвать ядерную сделку

Новые санкции США и резкие заявления президента Дональда Трампа являются «попыткой подорвать» соглашение по ядерной программе страны, объявил руководитель МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Об этом говорится в размещенном в социальная сеть Twitter сообщении министра.

Как докладывают СМИ, Зариф объявил, что политика Трампа и последние заявления американской стороны суммируют отчаянные попытки подорвать надежное многостороннее соглашение.

По утверждению дипломата, заключенный в 2015 г договор не подлежит пересмотру, невзирая на то что заявляет Трамп. «Вместо того чтобы повторять устаревшую риторику, США должны на все 100% его соблюдать точно так же, как и Иран», — написал он на собственной странице в Твиттер.