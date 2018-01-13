Руководство отчитается перед Государственной думой о необходимости пребывания в ВТО

Поручение было принято в связи с подачей европейским союзом жалобы в ВТО на Российскую Федерацию.

По ее мнению, вступление в ВТО было ошибкой, сегодня РФ несёт огромные потери из-за членства в данной организации.

Документ внесли на рассмотрение собственных коллег народные избранники фракции КПРФ во главе с членом комитета Государственной думы по бюджету и налогам Верой Ганзя. Так, внесены торговые санкции к РФ в объеме 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины.

В связи с этим народные избранники решили запросить у руководства информацию об общих потерях и прибыли экономики с момента ратификации соглашения о вступлении в ВТО. «В объявлении ЕС сообщается, что Российская Федерация не выполнила решение ВТО по импорту свинины».

Таким образом, профильный комитет Государственной думы по финансовой политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросит у руководства РФ информацию о потерях и прибыли областей русской экономике после ратификации соглашения о вступлении РФ в ВТО, а кроме этого о необходимости последующего пребывания РФ в ВТО в целом. В самом начале 2014 г. РФ ограничила поставку продукции свиноводства из 28 стран ЕС из-за вспышек в Литве африканской чумы свиней. Но мясо свинины попало в список продуктовых контрсанкций.

Основной целью ВТО является создание позитивных условий для международной торговли, но к Российской Федерации продолжают использовать дискриминационные меры в виде санкций, говорится в документе. ВТО требует от РФ выполнения обязанностей в одностороннем порядке, при всем этом не выполняя своих собственных.