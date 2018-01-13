Ряд стран Африки потребовали от Трампа извинений за оскорбление

Представители 54 африканских стран потребовали от Трампа извиниться за слова о выходцах из «вонючих дыр». Об этом сказано в заявлении, распространенное представителями миссии Африканского союза в Вашингтоне.

«Мы чрезвычайно потрясены возмутительными, расистскими и ксенофобскими замечаниями президента Соединенных Штатов», — сказано в сообщении.

Представители Африки также выразили обеспокоенность по поводу затянувшейся и нарастающей тенденции американского правительства к оскорблениям в адрес людей африканского происхождения и всего африканского континента.