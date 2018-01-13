С Юнармейцами Хабаровска провели соревнования в стрельбе из пневмати-ческой винтовки

В Хабаровске на базе Центра патриотического воспитания состоялось первое в новом году мероприятие военно-патриотической направленности с участием представителей движения «Юнармия».
Так, юные патриоты приняли участие в городских соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки среди воспитанников юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов.
Юноши и девушки состязались в меткости стрельбы из винтовки с расстояния 10 метров, по условиям соревнований каждому участнику предоставлялось три пристрелочных выстрела и пять на зачет.
По результатам соревнований самыми меткими стрелками были признаны воспитанники военно-патриотического клуба «Данко», второе место у команды «Военно-морского лицея» и замкнула тройку призеров команда «Данко-2».
Победителям и призерам были вручены награды и ценные подарки.
Всего за победу боролись 13 команд.