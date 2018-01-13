С четверга владельцы автомобилей не смогут проехать по проспекту Елизарова

Проезд напротив парка Интернационалистов будет на 100% закрыт из-за работ по ремонту теплосети, которые продлятся до 31 мая.

Проезд по проспекту Славы будет частично перекрыт до конца мая из-за работ по ремонту теплосети.

Ряд ограничений движения вступил сегодня в силу в Петербурге, докладывают в национальной административно-технической инспекции. В связи с этим до 14 января закрывается направление движения транспорта от улицы Бабушкина к проспекту Обуховской Обороны.

В четверг, 11 января, в Петербурге вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта.