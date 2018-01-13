Ситуация на блокпостах: меньше всего машин на «Майорском»

В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 40/70;

«Марьинка» — 50/90;

«Новотроицкое» — 40/60;

«Гнутово» — 70/80.

Всего за прошлые сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли 35 700 человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9360 человек и 1050 транспортных средств;

«Марьинка» — 8935 человек и 1515 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6545 человек и 1145 транспортных средств;

«Гнутово» — 3770 человек и 845 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7100 человек.