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Ситуация на блокпостах: меньше всего машин на «Майорском»


Добавлено: 13 янв 2018 в 10:49, Категория: Украина
Ситуация на блокпостах: меньше всего машин на «Майорском»

В контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд по данным Госпогранслужбы находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» — 40/70;

«Марьинка» — 50/90;

«Новотроицкое» — 40/60;

«Гнутово» — 70/80.

Всего за прошлые сутки контрольные пункты въезда-выезда пересекли 35 700 человек и 4,5 тысячи транспортных средств:

«Майорское» — 9360 человек и 1050 транспортных средств;

«Марьинка» — 8935 человек и 1515 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 6545 человек и 1145 транспортных средств;

«Гнутово» — 3770 человек и 845 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 7100 человек.



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Добавлено: 13 янв 2018 в 10:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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