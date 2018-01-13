Сотрудница милиции выложила в Сеть откровенные кадры

По последней имеющейся информации на текущий момент от здешней блогерши Валентины Гофенберг, она уже пару раз примечала сомнительный контент на странице работницы правоохранительных органов. Фотографии были размещены блогером по имени Валентина Гофенерг. На одной из фотографий она и вовсе в обнимку с бутылкой алкоголя. По мнению общественности, такой человек не должен позорить свою форму.

Майор милиции Анастасия Дударева из Алапаевска вызвала откровенный гнев общественности и своего руководства, выложив в социальных сетях откровенные фотографии. На них Дударева позирует в разнообразных позах сексуального характера, а еще с бутылкой коньяка. Она без особого стеснения демонстрирует раскованные позы, а на одном фото у нее в руках бутылка коньяка, которую она страстно прижимает к себе. На остальных кадрах на майоре больше одежды, но от этого девушка не теряет в своей обольстительности. Юзеры в шутку интересовались, настолько же превосходно Дударева ловит правонарушителей, как позирует перед объективом камеры.

По утверждению руководителя пресс-центра ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, руководство полицейского главка уже в курсе сложившейся ситуации. Особое возмущение вызвало у руководства фотография с бутылкой коньяка в обнимку. Ее отец также работал в милиции. В ведомстве в связи с этим инцидентом обещали провести проверку.