США выйдут из соглашения с Ираном, если его не исправят – Трамп

В пятницу, 12 января, уполномоченный американской администрации сказал, что президент США Дональд Трамп решил — в последний раз — еще на 4 месяца продлить режим приостановки наложенных на Иран санкций, который был введен в 2015 г в рамках интернационального соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщается в заявлении президента США Дональда Трампа, размещенном на сайте Белого дома. Это последний шанс», — говорится в поступившем в РИА Новости оповещении Трампа.

Трамп поведал, что будет вестись работа над неким дополнительным соглашением. Как объявил руководитель МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, слова главы Белого дома являются очередной «отчаянной попыткой подорвать крепкое многостороннее соглашение».

Тогда же он предупредил, что всего через два года Иран будет способен производить собственное ядерное оружие.

«Мы принимаем теперешние заявления американской стороны относительно общего всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана к сведению».

Объясняя решение Вашингтона, руководитель МИД Ирана Мохаммад Джавад Зарифе вечером в конце рабочей недели в своем Твиттер обозначил, что соглашение по ядерной программе Ирана «не подлежит пересмотру». Эти положения состоят из четырех пунктов: развитие программы баллистических ракет Ирана; период, на протяжении которого Иран может создать ядерное оружие; инспекции и бессрочный срок действия соглашения.

Санкции, приостановленные в течении следующего года, в числе прочего исключали центробанк Ирана из международной финансовой системы и предусматривали большие штрафы за покупку иранской нефти. Российская Федерация и КНР в данном контексте также не упоминаются, хотя эти страны и являются членами «шестерки». Я подчеркнул два вероятных пути для продвижения вперед: «либо исправить недочеты сделки, либо же США выйдут из нее», — объявил в конце рабочей недели Трамп.

При всем этом должностное лицо отметило, что делается это в последний раз.

«Президент решил снова продлить режим приостановки санкций по ядерной программе согласно условиям СВПД», — объявил уполномоченный администрации, подчеркнув, что санкции приостановлены в последний раз.

Трамп обвинил руководство страны в многочисленных нарушениях интернациональных договоров и пообещал, что вместе с конгрессом рассмотрит многочисленные и серьезные изьяны сделки. «Те, кто по какой-нибудь причине выберет не работать с нами, встанут так на сторону ядерных амбиций иранского режима, а кроме этого против народа Ирана и иных мирных народов мира», — сообщил американский лидер. Иранские уполномоченные не будут участвовать в этих переговорах.