Старый Новый 2018: когда отмечают, с 13 на 14 января?

Старый Новый год 2018 – когда празднуют? До наступления еще одного новогоднего праздника остались считанные часы. Старый Новый год в России праздник неофициальный, однако в этом году россиянам повезло, и они встретят его в календарные выходные.

Старый Новый год 2018 – когда празднуют, с 13 на 14 января?

Ежегодно праздник приходится на одну и ту же дату – 14 января. Начинают праздновать Старый Новый год и загадывать желания в ночь с 13 на 14 января.

Откуда взялась традиция праздновать Старый Новый год, и почему его дата – 14 января? Этот вопрос интересует многих в преддверии этого необычного праздника в России. Россияне начали его отмечать еще в прошлом столетии. В 1918 году власти изменили календарь – было принято решение о переходе с юлианского — «старого стиля» на григорианский — «новый стиль».

В итоге граждане Советской России, которые отправились спать 31 января 1918 года, проснулись 14 февраля этого же года. Календарь «сместили», чтобы перейти на летоисчисление, которое действовало на Западе.

С того момента в России появилась традиция праздновать два Новых года. Один из которых наступает в ночь с 31 декабря на 1 января, а другой – «Старый» - в ночь на 14 января.