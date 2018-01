В Якутии фанаты «Игры престолов» обнаружили гору очень похожую на знаменитую стену из сериала.

Внешнее сходство с грандиозным оборонительным сооружением, которое, по легенде, защищает 7 Королевств, заметили авторы «Инстаграм-аккаунта» поклонников сериала Game of thrones not official.

«The Wall is real! («Стена реальна!»)», — сказано в подписи к фотографии якутской горы.

На момент подготовки новости количество отметок «Нравится» (лайков) у этого изображения превысило 194 000.