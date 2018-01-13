Строение ПВО стало объектом культурного наследства

Соответствующее распоряжение подписал руководитель комитета по госконтролю применению и охране монументов Сергей Макаров.

Комитет по государственному мониторингу, применению и охране монументов включил сооружение штаба 2-го корпуса Петроградского военного округа в список объектов культурного наследства регионального значения, уведомляет pr-служба комитета.

Об этом информирует pr-служба Комитета 12 января 2018-ого года.

Отметим, что строение в 5 этажей 2-го корпуса ПВО было выстроено в 1937.

Штаб защищал Ленинград от воздушных налетов во время блокады. Во время блокады оно было одним из важнейших стратегических командных пунктов обороны Ленинграда. Сегодня сооружение применяется как адимнистративное. Именно тут он провел свои детские и юношеские годы.