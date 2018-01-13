Свыше 100 мероприятий запланировано в столице на Старый Новый год

В программе, запланированной для жителей столицы на Старый Новый год, — не менее 100 мероприятий.

В парках пройдут развлекательные программы, где за участие в конкурсах и викторинах, будут вручать призы.

В Лианозовском, Бабушкинском, Измайловском парках, а еще в Филях, Кузьминках и Красной Пресне 13 и 14 января пройдут мероприятия в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество». Например, в Новом Манеже работает выставка «Необъятный Рязанов», приуроченная к 90-летию кинорежиссера Эльдара Рязанова.

«В библиотеках пройдут познавательные мероприятия, где можно будет услышать интереснейшие рассказы об истории и традициях Старого Нового года, о всенародных приметах, связанных с данной новогодней ночью», — пояснили в департаменте.