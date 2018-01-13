Тепло в дома в центре Курска обещают вернуть уже сегодня

В основном округе города Курска авария на теплосетях привела к ограничению подачи тепла в 27 жилых домов и один детский парк.

На место происшествия были ориентированы оперативная группа КЧС и ОПБ г. Курска, ОГ ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС Российской Федерации по Курской области» и аварийно-восстановительные бригады. После обращения в аварийные службы к 22:00 теплоснабжение возобновилось, а ремонтные работы проводятся 12 января.

По последним предварительным данным спасателей, в зону снижения теплоснабжения попали 145 домов, в которых проживает 11500 человек, а кроме этого 11 школ, два детских сада и три медицинских заведения.

Профессионалы Курского отдела ПАО «Квадра» приступили к ремонтным работам, которые сейчас уже завершены. На текущий момент участок теплосети включен в работу. Часть покупателей должны подключить к системе теплоснабжения по резервным схемам.