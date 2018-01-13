Прошлый госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что президент США Дональд Трамп придерживается расистских взглядов, сообщает ТАСС.

Вместо данного Трамп демонстрирует свои «невежественные и расистские взгляды», сообщила Клинтон.

Клинтон сообщила в Твиттер, что в годовщину разрушительного землетрясения, которое случилось восемь лет назад, необходимо «почтить» народ Гаити, подтвердить, что США готовы помогать. По мнению Клинтон, схожие заявления носят расистский характер, написала она в своем Твиттер.

Кандидат от демократов и прошлый госсекретарь назвала слова Трампа невежественными и расистскими.

До этого группа сенаторов побывала в Белом доме, чтобы предложить президенту компромиссное соглашение, касающееся мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

Скандал разразился после того, как СМИ проинформировали, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны 3-го мира «гадюшником» (shithole, вариант перевода — «вонючая дыра»).

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