Тренер: сборная России провела матч за бронзу МЧМ с канадками "через не могу"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Хоккеисткам сборной России в игре за бронзу молодежного чемпионата мира против команды Канады было тяжело психологически и физически, но они собрались и провели матч "через не могу", заявил главный тренер российской сборной Евгений Бобарико.

Субботний матч, прошедший в подмосковном Дмитрове, завершился победой канадок со счетом 5:1.

"Нашим девчонкам было тяжело психологически и физически. Они собрались и через не могу провели этот матч. Функционально подсели и не так быстро передвигались. Шайба очень медленно ходила, и броски перекрывали", - цитирует Бобарико сайт Федерации хоккея России.

Единственную шайбу в составе российской команды забросила Вита Понятовская.

"Вита — очень талантливая девчонка и любит хоккей. За ней — будущее", - добавил тренер.