Учрежденный по инициативе Владимира Путина конкурс «Лидеры России» станет ежегодным

Конкурс «Лидеры России», созданный по инициативе президента РФ Владимира Путина будет проводиться ежегодно. Об этом сегодня заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

По словам Кириенко, участники конкурса 2017 года, не выигравшие, но попавшие в полуфинал, смогут попробовать свои силы и в этом году, так как организаторам важно не столько определить победителей, сколько выявить наиболее перспективных работников управленческого звена. В этот раз в финал конкурса прошли 300 человек из 2700 претендентов.

«Лидеры России» — открытый конкурс руководителей нового поколения, запущенный по инициативе президента РФ Владимира Путина. Участники мероприятия получают комплексную оценку своих лидерских способностей, знакомятся с успешными управленцами и могут попасть в программу развития кадрового управленческого резерва. Победители конкурса получают образовательный грант в размере миллиона рублей.