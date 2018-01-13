Украинская авиация провела общие учения с кораблем ВМС США: размещены яркие фото

Военно-морские силы Украины провели в Черном море общие учения с кораблем ВМС США. Американский корабль отрабатывал вместе с морской авиацией ВМС Украины взаимодействие по стандартам НАТО, адресованное на повышение взаимосовместимости.

Напомним, американский эсминец прибыл в порт Одессы 8 января. Как сообщает replyua.net ссылаясь на пресс-служба командования ВМС Украины, отмечается, что учения проходили в сложных погодных условиях.

Фотографии эсминца «Карни», вошедшего в Черное море и прибывшего в одесский порт, появились в социальных сетях.

«Визит в Одессу говорит об общей приверженности усиления безопасности и стабильности в регионе, а кроме этого проведении возможности улучшить взаимодействие с партнерами на Черном море», — объявляли на флоте. На снимках запечатлены учения, в процессе которых отрабатывалась стрельба боевыми зарядами, а кроме этого момент прибытия корабля в порт, состоявшийся 8 января текущего 2018 года.

В свою очередь, эсминец ВМС США USS Carney DDG-64 оснащен системой ПРО «Иджис» для защиты от баллистических ракет.

Корабль находился в акватории Черного моря с 5 по 11 января. До этого данный эсминец посещал Украинское государство в рамках учений «Морской бриз» (Sea Breeze) летом минувшего года.