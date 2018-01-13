Украинский генерал побоялся принимать военную технику из Крыма

Прошлый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко выразил опасение, что на украинской военной технике, оставшейся в Крыму, могут быть заложены «скрытые подрывные устройства».

Так объявил Романенко в интервью для издания «Апостроф».

Романенко сослался на опыт германцев и итальянцев, которые после 2-ой мировой войны якобы «заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали». По утверждению Романенко, именно по этой причине в 1955 г. в Севастополе взорвался линкор «Новороссийск». Тогда предпосылкой катастрофы, случившейся на рейде Севастополя, получил признание взрыв донной мины, однако выдвигалась и версия диверсии.

По мнению Романенко, в корпуса кораблей могут быть заварены подрывные устройства, поэтому технику необходимо исследовать еще в Крыму.

Российская Федерация может «заложить взрывчатку» в военную технику, которую собирается передать Киеву. В интервью «Апострофу» он сообщил, что в Крым необходимо направить профессиональную группу, которая «всесторонне изучит ситуацию», доложит украинскому военно-политическому руководству о состоянии техники и решит, стоит ее принимать либо нет.

Генерал считает, что передача техники таким методом - это «шаг, чтобы унизить Украину».