В Британии зафиксированы случаи заболевания птичьим гриппом

Британское министерство сельского хозяйства зафиксировало новые случаи заболевания птичьим гриппом H5N6 у 17 диких птиц на юго-западе страны, сообщили на официальном сайте правительства.

Согласно данным министерства, это первые случаи заболевания, которые зарегистрировали за зиму 2017-2018 годов. Штамм заболевания отличается от поразившего в прошлом году Китай и не представляет большой угрозы заражения для человека.

Угроза для здоровья человека от птичьего гриппа H5N8 крайне мала. Агентство по стандартам качества пищевых продуктов рассказало, что болезнь не несет угрозы и для продовольствия. Однако следует отметить, что вирус чрезвычайно заразен для птиц и является смертельным. Власти призывают птицеводов проводить регистрацию птиц и максимально соблюдать меры осторожности.