В «ДНР» озвучили суммы увеличенных соцпособий

В «ДНР» с января 2018 года увеличили размер выплат социальной помощи. Об этом заявила «и.о. министра труда и социальной политики республики» Лариса Толстыкина.

Помощь в связи с беременностью и родами (для неработающих женщин) в 2018 году увеличилась на 85% и вместо 2000 руб. теперь составляет 3700 руб.

Увеличена помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, проживающих в приемных семьях или детских домах семейного типа. Теперь на ребенка возрастом до 6 лет будет выплачиваться 5 968 руб., на ребенка возрастом от 6 до 18 лет — 7 440 руб. Только на ребенка-сироту или лишенного родительской опеки, возрастом от 18 до 23 лет (на период его обучения) — 7048 руб.

Увеличена помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам. С этого года размеры социальной помощи для таких категорий будут составлять инвалидам с детства 1 группы подгруппы, А — 5642 руб, инвалидам с детства 1 группы подгруппы Б — 4 119 руб, ребенку инвалиду до 6 лет с надбавкой на уход подгруппы, А — 4906 руб, ребенку инвалиду от 6 до 18 лет с надбавкой на уход подгруппы, А — 5642 руб. (2969 грн).

Малообеспеченные семьи будут получать 2800 руб.

Как сообщила Лариса Толстыкина, изменения коснулись и многодетных семей.

«Ранее помощь таким семьям выплачивалась по достижению старшему из троих детей 16-летнего возраста. С января текущего года период назначения увеличен на два года, т. е. по достижению старшим ребенком 18 лет. Размер социального пособия данной категории составляет 1000 руб. на каждого ребенка», — говорится в ее заявлении.