В Донбассе закончили строительство газопровода в Авдеевку

В Донецкой области завершили строительство газопровода в Авдеевку. Об этом написал в Facebook председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Утром посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладку труб. Газопровод готов полностью к началу испытаний», — сообщил он.

Утром его начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки.

«Будут накачивать поэтапно до 7,5 атмосфер, на это нужны сутки. Затем при 7,5 атмосфер трубу проверят специалисты технадзора и гоструда — 3 часа должен держать газопровод такое давление, после этого опустят давление до 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбируют. После этого уже можно будет полностью засыпать трубу», — написал Жебривский.