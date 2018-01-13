В «ЛНР» появилась информация, как можно звонить на украинских операторов

В ООО «Луганская телефонная компания» заявили, что существует возможность позвонить на украинские мобильные или городские номера существует.

Если необходимо дозвониться на украинских операторов, то нужно набирать 0038(код)номер телефона. Например: 0038(044)xxxxxxx или 0038(050)xxxxxxx.

Стоимость разговора 10 руб. за минуту, а разговоры с абонентами украинских мобильных операторов с 1 января 2018 года — 13,5 руб. за минуту.

С городских телефонов можно позвонить на стационарные телефоны в «ДНР» по тарифу 1,5 руб. / мин.

«Позвонить на мобильные операторы ЛНР „Лугаком“ и ДНР „Феникс“ также можно с городского телефона. Для этого нужно набрать код 072, а потом номер телефона», — заявили в компании.