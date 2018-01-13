В Одесской области неизвестный бросили гранату в кафе

В городе Белгороде-Днестровский Одесской области ночью злоумышленник выстрелил из гранатомета в кафе. Об этом информирует отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В результате выстрела разрушена стена здания. Пострадавших нет.

«Установлено, что в результате выстрела произошло разрушение стены здания. С места происшествия изъяты цилиндрический тубус, предварительно от ОРПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства», -сказано в сообщении полиции.

Сейчас начато уголовное производство.

Фото: