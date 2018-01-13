В США призвают отобрать у Трампа «ядерную кнопку»

17 бывших американских солдат призывают ограничить право президента США на использование ядерного оружия.

С этой просьбой в конгресс обратились офицеры, ранее отвечавшие за запуск ядерных ракет. В своем обращении они заявили, что американский лидер «представляет очевидную и настоящую опасность для страны и всего мира».

В письме они жестко раскритиковали публикацию Трампа в «Твиттере», в которой он заявил, что его ядерная кнопка больше, чем у с Ким Чен Ына. Они сочли подобные высказывания опасными и чреватыми «катастрофическим просчетом».