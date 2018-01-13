В Улан-Удэ едой в кафе отравились 57 человек

В кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ отравились 57 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Бурятии.

«По состоянию на 10:00 по местному времени (05:00 мск) за медпомощью с симптомами отравления после посещения этого кафе обратились 57 человек. 45 из них доставлены в республиканскую клиническую инфекционную больницу, в том числе восемь детей. У 12 заболевших диагностирован сальмонеллез,» — сказано в сообщении.

Состояние всех пациентов оценивается как «средней тяжести».

В настоящее время деятельность кафе приостановлена, материалы переданы в суд.