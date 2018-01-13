В ЦПКиО им. Кирова начали заливать бесплатный каток

Как подчеркнули в сообщении пресс-центра работа катка также будет останавливаться в дождь, снегопад и метель. «Держим кулачки, чтобы дней 10 не было оттепели!» — передает pr-служба ЦПКиО. Об этом проинформировала pr-служба парка.

Руководство ЦПКиО имени Кирова заявило о готовности начать заливать зимний каток на территории парка. Сделают это уже в ближайшие выходные.

Заливать ледовое поле собираются уже на этих выходных, подчеркнули в парке. Он будет работать только при минусовой температуре воздуха на улице. Он закрыт на время плюсовых температур, дождя, снегопада и метели.