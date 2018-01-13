«ВКонтакте» борется с интеллектуальным пиратством, но США еще имеет претензии

Руководство соцсети «ВКонтакте» (ВК) борется с «пиратством», но США все еще имеет к ней претензии, сообщается в докладе представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера об интеллектуальном пиратстве за 2017 год.

В докладе упомянуты и несколько других российских интернет-ресурсов. Ведомство, которое занимается вопросами внешней торговли, сообщило, что ВК – один из самых популярных сайтов в мире. Он пользуется популярностью как в России, так и в соседних странах. Ведомство считает обнадеживающими заявления о том, что ВК борется с пиратством. Примером тому служат и события 2016 года, когда ВК достигла лицензионных соглашений с различными записывающими компаниями, ограничила приложения, созданные для скачивания с сайта файлов и протестировала технологии по распознаванию контента.

Однако несмотря деятельность ВК, согласно поступающим сообщениям, эта социальная сеть остается центральной платформой с точки зрения нарушения прав интеллектуальной собственности. В докладе упоминается, что претензии к ВК есть даже у кинокомпаний из США.

Ведомство упомянуло сайты Rutracker.org и Rapidgator.org. Считается, что они базируются в РФ. Согласно опубликованным данным, Rutracker очень популярен и число его активных пользователей около 14 миллионов.

Включение в данный доклад не влечет за собой юридических последствий. Цель публикации доклада – привлечение внимания к имеющимся нарушениям.