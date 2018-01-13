В Крыму показали состояние украинских кораблей

В Крыму показали плачевное состояние украинских кораблей.

Главный редактор журнала «Морской сборник» ВМФ РФ Витор Остапенко заметил, что оценить техническое состояние кораблей по видео невозможно.

На кадрах, размещенных каналом «Звезда», можно увидеть морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», спасательное буксирное судно «Кременец», а еще подводную лодку «Запорожье».

Как стало известно из СМИ, состояние кораблей в Крыму, которые Путин предложил вернуть Украине, оставляет желать лучшего. В свою очередь в ВМС Украины ответили, что вопрос возвращения оставшейся военной техники требует «очень скрупулезного рассмотрения».

В ответ на это премьер Украины Владимир Гройсман выступил со «встречным предложением»: «Предлагаю вместе с флотом вернуть Крым». Как известно, корабли с минувшего года контролируются Черноморским флотом.