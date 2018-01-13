В МИД связали готовящиеся санкции США с выборами в Российской Федерации

Готовящиеся персональные антироссийские санкции являются попыткой США оказать воздействие на внутреннюю ситуацию в Российской Федерации в преддверии президентских выборов. Об этом объявил в субботу заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

В один документ, вероятно, войдет «список физических и, вполне возможно, юридических лиц, которые могут быть подведены под американские санкции», проинформировал замминистра.

«До конца января, как мы осознаем, должны появиться два отчета администрации (президента США) съезду в рамках выполнения августовского антироссийского закона».

Москва предпринимает все меры, чтобы не допустить негативного воздействия извне на российскую экономику.

«Видим в данном еще одну попытку воздействовать на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов», — сообщил дипломат в комментарии ТАСС, заметив, что в министерстве относятся к этому философски.

«Видим в данном еще одну попытку воздействовать на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов», — обозначил замминистра.

Дипломат подчеркнул, что перспектива такой нормализации нужна и РФ, и Америке, однако отдаляется из-за действий Вашингтона подобного рода. «Стоит отдельно вопрос о зеркальном, о симметричном либо любом другом ответе». Другой доклад будет охватывать тему санкций с точки зрения их эффективности.