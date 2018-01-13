Во Владивостоке прошел чемпионат ТОФ по гиревому спорту

В рамках 86-ой спартакиады Тихоокеанского флота базе соединения морской пехоты флота прошел открытый чемпионат по гиревому спорту.

Всего в соревновании приняли участи 12 команд, в каждой по 5 военнослужащих.

Третий год подряд команда отряда вспомогательного флота занимает первое место, не давая шансов соперникам на победу.

Организаторами соревнований выступили Спортивный комитет Тихоокеанского флота и командование части. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и грамотами.