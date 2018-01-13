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Военная мелодрама: раскрыт секрет, почему Киев не забирает свою боевую мощь из Крыма (ВИДЕО)


Добавлено: 13 янв 2018 в 07:13, Категория: Новости на сегодня
Военная мелодрама: раскрыт секрет, почему Киев не забирает свою боевую мощь из Крыма (ВИДЕО)

Почему Киев не согласился на предложение Владимира Путина сразу, а начал раздумывать, стало ясно после выступления бывшего командующего военно-морскими силами Украины Гайдука.

Он признал, что во-первых, нет денег на ремонт. А во-вторых, не хватает специалистов, которые могли бы ее отремонтировать — многие покинули страну.

Одна из лучших бухт Севастополя — Стрелецкая. Именно здесь сейчас временная стоянка кораблей украинского флота. У причальной стенки ржавые тральщики, корветы. И это лишь малая часть брошенной украинской техники.

Без флагов и опознавательных знаков они пришвартованы к берегу. «Луцк», «Чернигов», «Хмельницкий», «Черкассы» и «Тернополь» почти четыре года без движения, всё ждут у моря погоды.

Сердце военного корабля — его главный командный пункт. Сейчас он фактически необитаем. После того, как в марте 2014 года экипаж покинул корабль, здесь все осталось на своих местах. Весла для шлюпок, информационная доска на украинском языке. Время здесь словно остановилось.

С тех пор российская сторона обеспечивает абсолютную безопасность стоянки этих кораблей. Причем денег на содержание своего же флота Украина не выделяет.

«Выделены самые лучшие места базирования. Это Стрелецкая бухта. Здесь еще в советское время стояли тральщики. И сейчас эти корабли занимают здесь место. Они, конечно, не платят ни за электроэнергию, ни за стоянку, ни за причал, ни за что! Потому что обслуживают их российские моряки. 12 человек выделено на каждый корабль», — подчеркивает контр-адмирал в запасе, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Владимир Соловьев.

Эта военная мелодрама началась после событий Крымской весны, когда Украина спешно стала выводить свою технику с полуострова. Причем забирали лишь то, что сами хотели — все, что еще могло ехать, летать и держаться на плаву.

«На момент весны 2014 года многие из них уже были не на ходу. Скажем, тот же самый большой по водоизмещению большой десантный корабль „Константин Ольшанский”, который находится в Донузлаве, не на ходу. Его транспортировать невозможно, — констатирует капитан первого ранга в запасе, профессор Академии военных наук России, военный эксперт Сергей Горбачев. — Единственная подводная лодка ВМС Украины „Запорожье” по большому счету является музейным экспонатом. Это все понимают».

Ввести в строй эти корабли и участвовать с ними в учениях с НАТО Украина вряд ли сумеет. И даже главный символ украинского морского величия «Гетьман Сагайдачный», что сейчас базируется в Одессе, после каждого выхода в море вновь возвращается на ремонт в док. Такая же судьба ждет и остальные корабли.

А еще — вспомогательные суда, самолеты и внушительный автомобильный парк. Здесь сотни машин — КамАЗы, «Уралы», КрАЗы. Правда, почти все из них не на ходу, без моторов и радиаторов, с выбитыми стеклами и спущенными колесами. В таком состоянии автомобили уже несколько десятилетий.

Восстановление такой техники, что Украина, по-прежнему, называет своей боевой мощью, уже вряд ли возможно. Да и транспортировка обойдется в разы дороже утилизации.



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Добавлено: 13 янв 2018 в 07:13, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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