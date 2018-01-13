СМИ Франции активно обсуждают слухи о том, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон в молодости написал эротический роман о начале собственных отношений с учительницей, а сейчас - супругой Бриджит. О таком занимательном факте о прошлом француза на президентском посту стало известно из биографической книги его супруги, написанной журналисткой Маэль Брун. Информацию об этом передает Газета.ru.

Ее автор Маэль Брун узнала, что в возрасте 16 лет Макрон написал пикантный роман и несколько стихов. Уточнениями с прессой в недалеком прошлом поделилась соседка президента. Она назвала данную работу смелой и даже немного непристойной. Соедержание книги в течение продолжительного времени было неведомым, но в недалеком прошлом бывшая соседка президента раскрыла ее детали журналу Closer. Она также отметила, что имена были изменены, но выразила уверенность, что Макрон должен был выразить то, что он ощущал в то время.