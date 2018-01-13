В Пулково внесены новые правила парковки и оплаты

Соответствующую информацию сказали петербургские СМИ ссылаясь на пресс-службу воздушной гавани Северной столицы.

Он установлен на въезде к парковкам P1, P2 и P3. Для быстрой посадки/высадки пассажиров водители могут подъехать непосредственно к терминалу и находиться там бесплатно до 15 минут. При проезде в эти зоны припарковать свое авто необходимо на протяжении 15 минут.

Как сообщается, сейчас водители не имеют права задерживаться на проездах между парковками Р1, Р2 и Р3. В связи с этим бесплатный транзитный проезд в указанной зоне отменен.

Напомним, 1 ноября в петербургском аэропорту Пулково возрастает бесплатное время стоянки авто в зоне подъезда к централизованному пассажирскому терминалу аэропорта: с 10 до 15 минут.

С 1 по 15 минуту сумма штрафа составит приблизительно 200 рублей, с 16-й по 30-ю минуту — 700 рублей, а за каждые следующие 30 мин. придется платить еще по 700 рублей. Время парковки ограничено — 15 минут.