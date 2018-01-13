В Ростове-на-Дону возникла услуга «собутыльник на час»

На известном сайте объявлений по продаже товаров и услуг появилось интересное объявление от жителя Ростова-на-Дону. Парень начал активно рекламировать свои услуги в виде друга на час (собутыльника).

Мужчина обозначил, что иногда люди нуждаются в присутствии собеседника, способного поддержать их в сложное время и понять проблему. Вы можете пользоваться услугой специалиста по беседам.

Очень изобретательный гражданин Ростова-на-Дону придумал способ, как помогать другим людям, при всем этом распивая спирт и зарабатывая себе на жизнь.

Цена вопроса — 1 000 руб. за три часа плюс расходы на времяпровождение: спиртное, боулинг, посещение кафе, музея, театра, кино. Такса у ростовчанина — одна тысяча руб. за три часа дружбы. Также мужчина заметил, что он воспитанный и доброжелательный человек с хорошим чувством юмора, который всегда рад поддержать беседу. ««Он составит приблизительно вам душевную компанию, поддержит на день грядущий».".