В США попросили ограничить Дональда Трампа в праве на ракетный удар

Группа из 17 отставных американских офицеров, которые отвечали за запуск ракет с ядерными боеголовками, призвали съезд ограничить возможность президента США Дональда Трампа использовать ядерное оружие, так как он несет «четкую угрозу стране и всему миру». Письмо было направлено в съезд 11 января.

По имеющимся предварительным сведениям издания, с такой просьбой в съезд страны обратились офицеры, до этого отвечавшие за запуск ядерных ракет.

Авторы письма напомнили конгрессменам о сообщениях Трампа в Твиттер, где он похвалился размером собственной ядерной кнопки.

Офицеры считают, что схожие слова чреваты «катастрофическим просчетом», поэтому права президента необходимо ограничить. В нем они призвали ограничить доступ президенту Дональду Трампу к «ядерной кнопке».

Экс-военные подчеркнули, что президент США владеет абсолютной властью, для сдерживания которой на данный момент «не существует правоверных гарантий».