ВСУ четыре раза обстреляли территорию ЛНР за сутки

Вооруженные силы Украины четыре раза обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР) за сутки, сообщила народная милиция ЛНР.

Стороны обвиняют друг друга в нарушении назначенного перемирия. Ранее контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовала режим прекращения огня, начиная с 23 декабря. ВСУ четырежды за сутки нарушили установленный режим. Они применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметра, БМП-1 и крупнокалиберные пулеметы.

Ведомство сообщило, что обстрелу подверглись районы населенных пунктов Веселая гора со стороны Счастья и Веселогоровка и Калиново с направления Троицкого. По территории республики выпустили около 75 снарядов. Согласно предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет.