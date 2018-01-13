ВСУ начинают подготовку операторов противотанковых ракетных комплексов Javelin

Пока нет точной даты начала подготовки украинских расчетов противоракетного комплекса Javelin, но дискуссия о ее начале продолжается.

Об этом информирует Ukrainian Military Pages.

«Подготовка претендентов на базе государственной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного начнется 15 января», — говорится в заявлении.

В первую очередь украинские военные подтянут уровень владения британским языком, после этого их направят за границу для непосредственного исследования данных противотанковых ракетных комплексов. Об этом сообщает информационный портал о развитии украинского войска и силовых структур Ukrainian Military Pages, передает Depo.ua.

Также отмечается, что обучение операторов американских ракетных комплексов будет проходить в два этапа и на территории 2-х различных стран.

Напомним, что 23 декабря прошедшего года стало известно, что американский лидер Дональд Трамп намеревается одобрить план поставок противотанковых ракетных установок Украине.