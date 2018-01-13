В Верхнеуральске завершены работы по реконструкции очистных сооружений

В 2017 - 34,9 млн руб — из областной и здешней казны.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проверил ход реконструкции очистных сооружений в Верхнеуральске.

Очистные здания в Верхнеуральске не могли ввести в эксплуатацию с 1982 года. Исправить ситуацию помогло вмешательство руководителя региона. Во время своего визита в город в течении следующего года он, осмотрев объект, принял решение о реконструкции. К началу 2018 г. граждане Верхнеуральска получили чистую воду в домах. На данный момент тут ведутся пуско-наладочные работы.

«Я наслышан о ситуации с очистными сооружениями в Верхнеуральске, они никогда не работали, хотя на строительство выделялись деньги, и проект давно есть».

— Ранее сточные воды без очистки попадали в реку Урал. «В нынешнем году на 97% этот вопрос будет снят», — проинформировал Борис Дубровский. Уже будут только тонкие настройки, над которыми продолжат работу специалисты. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«2017 год войдет в историю города, так как решена его вековая проблема». Очистные запустят в строй в этом году.

В процессе визита руководитель региона позитивно оценил результаты социально-экономического развития Верхнеуральского района в минувшем году.

За год есть позитивные изменения, увеличилась газификация, к сожалению, всего на 2,5%, однако тем не менее это все-таки плюс.