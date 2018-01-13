За сутки в Донбассе двое бойцов ВСУ получили ранение

За сутки зафиксировано 10 обстрелов со стороны боевиков. В результате вражеских обстрелов двое бойцов ВСУ получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Особую активность враг проявлял в темное времени суток. Противник предпринял обстрелы позиций украинских защитников из минометов, запрещенных минскими договоренностями, вооружения БМП и гранатометов», — сказано в сообщении.

На Луганском направлении боевики вечером, около двух часов подряд, вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов, вооружения БМП и зенитной установки по укреплениям украинских войск вокруг Троицкого. Более двух с половиной часов с короткими перерывами незаконные вооруженные формирования обстреливали из 82-мм минометов и пехотного вооружения защитников Луганского, а у Катериновки и Станицы Луганской враг нарушал перемирие из стрелкового оружия.

На Донецком направлении НВФ применили 120-мм минометы по позициям сил АТО в районе Водного и Широкино. Обстрелам из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подверглись позиции ВСУ вблизи Авдеевки.

«В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский воин, однако двое защитников получили ранения. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в штабе АТО.