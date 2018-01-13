Земан набрал 39,1% (примерно 1,87 млн человек).

Также сообщается, что после обработки 97% бюллетеней Земан набрал 39,05% голосов, Драгош — 26,36%.

Как информирует корреспондент РИА «Новый День», в выборной гонке учавствуют 9 человек. 3-ю строчку занял дипломат Павел Фишер (9%). Для победы на выборах нужно набрать 50 и больше процентов голосов. За него отдали свои голоса около 40 процентов избирателей, пришедших на участки. В случае, ежели никто из претендентов не получит абсолютное большинство голосов, в конце января пройдет 2-ой тур голосования.

«Я полон сил, полон энергии», — объявил 73-летний Земан корреспондентам после провозглашения результатов.

Драгош выступает за углубление сотрудничества с ЕС (в частности, поддерживает переход Чехии на евро) и сохранение санкций против РФ.

«Если господин президент (Земан) желает добиться триумфа во втором туре, то должен ясно декларировать, что не намерен ориентировать нашу страну на восток, на РФ и КНР, и что он посещает эти страны только ради наших компаний, чтобы они вели там бизнес».

68-летний профессор физической химии Драгош стал председателем академии в 2009-ом, а к началу весны минувшего 2017 покинул этот пост ради политической карьеры. Осенью предыдущего года Земан объявил, что можно узаконить оккупацию Россией украинского Крыма взамен на компенсации Украине. Он также желает, чтобы победили ценности «истины, разума и порядочности».

Президент Чехии избирается сроком на 5 лет.