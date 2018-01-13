Жертвы сексуального насилия рассказали о проблемах трудоустройства

Учёные из Орегонского исследовательского университета в Юджине, США, заявили, что когда жертвы сексуального насилия признаются в этом, их предают на работе. В результате этого у человека могут начаться серьёзные проблемы со здоровьем.По словам ведущего автора исследования, профессора психологии Дженнифер Дж. Фрейд, можно вывести такой термин, как «институциональное предательство». Он обозначает ситуацию, когда жертв сексуального насилия после признания в этом могут понизить по службе или даже уволить. По результатам проведённого опроса, такое происходит в 40 процентах случаев.Учёные отмечают, что чаще всего подобное имеет место в больницах, школах, а также военных структурах. По словам Дженнифер Дж. Фрейд, парадоксально, как учреждения, которые должны помогать и защищать, не делают в итоге этого для своих же сотрудников. Специалист подчеркнула, что отсутствие реакции на случай сексуального насилия в учреждении может довести человека даже до желания добровольно уйти из жизни. В связи с этим, она призвала соблюдать принципы так называемой «институциональной храбрости», среди которых максимально мягкое обращение, лечение за счёт организации и так далее.