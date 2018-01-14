Антонов и Хантсман обсудили меры по улучшению связей РФ и США

Посол России в США Анатолий Антонов и посол США в России Джон Хантсман обсудили меры необходимые для улучшения российско-американских отношений.

Антонов рассказал это журналистам на приеме по случаю Дня российской печати в его резиденции, который прошел 13 января. Он описал недавнюю встречу с Хантсманом как хорошую и конструктивную. Она прошла 11 января. Послы проанализировали все двусторонние проблемы.

Антонов рассказал, что встрече наметили «совместные шаги», которые поспособствуют улучшению отношений между Россией и США. Хантсман станет работать с Госдепартаментом Соединенных Штатов, Белым домом, и на Капитолии, что особенно важно. Вместе с ним Антонов начнет работу по восстановлению отношений.

Посол России предупредил, что в скором времени не стоит ожидать разительного изменения отношений, так как это сложно в нынешних условиях. Необходимы усилия обоих сторон.