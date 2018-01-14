Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на турнире в Новочебоксарске

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Чемпионка Европы Анжелика Сидорова победила в прыжках с шестом на Кубке главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева в Новочебоксарске.

Сидорова победила с результатом 4,70 метра. Второе место заняла Ангелина Краснова (4,50), третье – Татьяна Швыдкина (4,40).

В беге на 60 метров тройку призеров составили: 1. Дмитрий Елисеев (6,89), 2. Ильфат Садеев (7,01), 3. Алексей Юфимов (7,05). На дистанции 800 метров первым стал Константин Холмогоров (1.50,78), вторым – Сергей Дубровский (1.51,18), третье – Кирилл Семенов (1.51,31). Владимир Никитин победил на дистанции 3000 м – 7.48,88. Второе место занял Игорь Максимов (8.04,13), третье – Сергей Петров (8.10,65). На 1500 м тройку призеров составили: 1. Альберт Челейкин (3.57,81), 2. Марсель Шагалиев (4.05,60), 3. Владимир Яковлев (4.05,64).

У женщин на 60-метровке победила Ирина Белова (7,56). Второй стала Марина Сизова (7,61), третьей – Анна Стародымова (7,68). На 800-метровке первое место заняла Вера Васильева (2.05,40), второе – Дина Александрова (2.06,31), третье – Елена Аржакова (2.06,46). Кристина Москвина показала лучшее время на дистанции 1500 м – 4.33,14. Второй стала Алина Алгаева (4.35,14), третьей – Кристина Яковлева (4.35,89). На дистанции 3000 м тройку призеров составили: 1. Елена Коробкина (8.55,03), 2. Анна Ильина (9.07,68), 3. Людмила Лебедева (9.11,85).