Посольство Эквадора в столице Англии захотело выгнать основоположника WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который живет в диппредставительстве с 2012 года, из-за его бытовых повадок и несоблюдения элементарной гигиены.

Сотрудники посольства Эквадора, расположенного в столице Англии, оставили многочисленные жалобы на отсутствие гигиены у Джулиана Ассанжа. Как проинформировали источники издания International Business Times, Ассанж не моется и от него дурно пахнет. По мнению уполномоченных Кито, основатель WikiLeaks «не моется и воняет, как свинья». Сообщается, что Ассандж не соблюдает правила личной гигиены. Напомним, что он живет в диппредставительстве с 2012 года.

Другой приятель Ассанжа Даниэль Домшайт-Берга также пожаловался на основоположника WikiLeaks, отметив, что тот ест руками и вытирает пальцы об штаны. «Я никогда не лицезрел, чтобы штаны были такими жирными», — поведал один из его ближайших помощников Даниэль Берг.

До этого один из его помощников поведал репортерам, что мужчина может некоторое количество дней не менять одежду, а также не так часто ходит в душ. По свидетельству самого Ассанжа, большую часть его времени занимает работа: он предпочитает работать по 17 часов в сутки.