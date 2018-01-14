Бастрыкин считает распределение функций между СК и прокуратурой оптимальным

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сказал в интервью «Российской газете», что баланс процессуальной самостоятельности следственных органов и органов прокуратуры оптимален.

Бастрыкин считает, что когда разделили функции предварительного следствия и прокурорского надзора, качество досудебного производства улучшилось, а уровень обеспечения прав и законных интересов его участников только повысился. По его словам, это подтверждает статистика. Баланс процессуальной самостоятельности следственных органов и органов прокуратуры на сегодняшний день оптимален, чтобы принимать ответственные решения во время осуществления полномочий в сфере уголовного судопроизводства.

СМИ обнародовали сообщения о том, что администрация президента якобы рассматривает проект о реструктуризации Следственного комитета и разделении его полномочий между Генпрокуратурой и МВД. Позже это опровергли в СК и МВД. Официальный представитель СК РФ назвала это сообщение «вбросом» и добавила, что возможно, кому-то не по душе эффективность работы ведомства.