Боевики применили запрещенное вооружение, ранен боец ВСУ

За минувшие сутки подразделения подразделения боевиков в зоне АТО совершили шесть обстрелов позиций ВСУ, при этом один военнослужащий получил боевую травму.

На Донецком направлении противник вел огонь из артиллерии калибра 122 мм, тяжелых минометов и гранатометов у Водяного. У Павлополя зафиксирован обстрел из 120-мм минометов. Также, тяжелые минометы, гранатометы и ПТРД применились в районе шахты Бутовка, а 82-мм минометы и стрелковое оружие — неподалеку Каменки. Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия сепаратисты прицельно стреляли у Верхнеторецкого.

На Луганском направлении зафиксировано пять разрывов от миномета калибра 82-мм вокруг Новолуганского.