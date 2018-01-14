Что ждет Путина после победы на выборах: российский политик прогнозирует "турбулентность"

Действующий лидер России Владимир Путин снова победит на президентских выборах в 2018 году. Однако после этой победы вследствие объективных причин в окружении Путина "вырастет турбулентность".
Такое мнение в комментарии изданию "Обозреватель" высказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.
По предположениям российского политика, даже если санкции против ближайшего окружения Путина планируются Западом как способ "привести к какому-то варианту дворцового переворота, путча, давления на Путина в плане отставки и т.д.", то "Владимир Владимирович очень хорошо это понимает и очень хорошо эти риски отслеживает, и делает все, чтобы этот вариант не сработал".