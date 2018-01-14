Что ждет Путина после победы на выборах: российский политик прогнозирует "турбулентность"

Действующий лидер России Владимир Путин снова победит на президентских выборах в 2018 году. Однако после этой победы вследствие объективных причин в окружении Путина "вырастет турбулентность".Такое мнение в комментарии изданию "Обозреватель" высказал российский политик, президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.По предположениям российского политика, даже если санкции против ближайшего окружения Путина планируются Западом как способ "привести к какому-то варианту дворцового переворота, путча, давления на Путина в плане отставки и т.д.", то "Владимир Владимирович очень хорошо это понимает и очень хорошо эти риски отслеживает, и делает все, чтобы этот вариант не сработал".