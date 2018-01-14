Дональд Трамп заплатил порно-звезде 130 тысяч долларов за молчание о связи

Адвокаты Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) отрицают это, однако американские СМИ активно обсуждают тот факт, что нынешний глава государства заплатил 130 тысяч долларов порно-актрисе Сторми Дэниелс за ее молчание о том, что у нее был роман с Трампом.Трамп крутил роман со звездой 12 лет назад - годом позже, как Трамп женился на Мелании. Юрист Майкл Коэн отрицает это, однако, по слухам, именно он улаживал дело – чтобы Дэниелс не разглашала о своих отношениях с будущим Президентом Америки.Wall Street Journal сообщает, что давний адвокат Трампа лично проследил за выплатами порно-звезде во время кампании 2016 года.Стефани Клиффорд, которая снимается в фильмах для взрослых под именем Сторми Дэниелс, вступила в сексуальную связь с Трампом в 2006 году.