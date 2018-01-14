Экипаж российского гонщика Васильева стал вторым на ралли Africa Eco Race

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Российский экипаж в составе Владимира Васильева и Константина Жильцова на Mini занял второе место в объединенном зачете автомобилей и грузовиков в ралли-рейде Africa Eco Race.

Победителем последнего, 12-го этапа стали француз Матье Серрадори (LCR) – 9 минут 38 секунд. Вторым стал Васильев – 09.55.

В общем зачете первое место занял Серрадори (40:18.50), второе – Васильев (+1:07.31), третье – француз Паскаль Томасс (Optimus, +4:10.40). Другие представители России Денис Кротов/Дмитрий Цыро (BMW; +9:24.39) и Андрей Рудской/Евгений Загороднюк (G Force Motorsport; +18:46.45) стали 7-ми и 14-ми соответственно.

В зачете мотоциклов на 12-м этапе победил португалец Анхос Оливейра (Proto) – 10.10. Россиянин Дмитрий Агошков на KTM показал 10-е время – 12.08.

В общем зачете первое место занял итальянец Паоло Чечи (КТМ; 47:21.53). Агошков стал 18-м (+54:52.08).