Эсминец США покинул Чёрное море (ФОТО)

Американский ракетный эсминец USS Carney («Карни») покинул Черное море. Фотографии эсминца близ берегов Турции разместил твиттер-аккаунт Yoruk Isik, в котором публикуются данные о движении военных кораблей через пролив Босфор.

Корабль вошел в Черное море 5 января. USS Carney провел 12 января совместные тренировки с морской авиацией ВМС Украины. Целью мероприятия была отработка взаимодействия в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня взаимосовместимости.

Ранее американские военные опубликовали в Facebook фотографии эсминца с учений, на которых отрабатывалась стрельба боевыми зарядами.

Ранее сообщалось, что эсминец Carney стал первым кораблем ВМС США, вошедшим в Черное море в 2018 году. Данный корабль посещал Украину в рамках учений «Морской бриз» (Sea Breeze) в июле 2017 года. Тогда на его борту побывал президент страны Петр Порошенко.

Заход в Черное море американского эсминца «Карни», оснащенного системой ПРО «Иджис», не является дружественным по отношению к России шагом, заявил ранее председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ), кандидат политических наук, капитан первого ранга Михаил Ненашев.

«Это начало новой линии агрессивного давления на Россию, поэтому в январе—марте мы еще увидим много американских недружественных проявлений как к России, так и к миру», — сказал Ненашев.